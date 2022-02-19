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Трое погибших и 250 тысяч домов без электричества: на Британию обрушился мощнейший шторм

Автор: RBC.UA

В результате одного из крупнейших ураганов, обрушившихся на Великобританию за последние тридцать лет, погибло три человека. Полиция и местные власти были вынуждены просить граждан звонить в экстренные службы только в случае опасности для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Великобритании прошел один из самых больших ураганов за последние десятилетия. В результате этого погибли мужчина 50 лет в Мерсисайде, мужчина 20 лет в Хэмпшире и женщина 30 лет в Лондоне.

Полиция и местные власти по всей стране сообщили, что их завалили звонками. В определенный момент они вынуждены были просить население звонить в службы спасения только в случае опасности для жизни.

"Около 200 тысяч домов остались без электричества, еще 250 тысяч были вновь подключены после экстренного отключения", - сообщил министр охраны окружающей среды Джордж Юстайс.

Так же в Канаде была зарегистрирована самая большая волна-убийца.

Отметим так же, что во время шторма на Мадагаскаре без крова остались тысячи жителей.

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