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Шторм на Мадагаскаре: число жертв увеличилось, без дома остались тысячи

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Африка, Среда 09 февраля 2022 02:03
Шторм на Мадагаскаре: число жертв увеличилось, без дома остались тысячи Фото: растет число жертв из-за шторма на Мадагаскаре (twitter.com/UNOCHA_ROSEA)
Автор: Наталья Скороход

В результате шторма на Мадагаскаре погибли более 20 человек. Тысячи людей лишились дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По данным Национального управления по управлению рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара, более 72 000 человек пострадали от циклона Батсирай. Еще более 62 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате стихии. Жертвами шторма стали по меньшей мере 27 человек. Известно, что погибшими числятся трое детей в возрасте до 12 лет.

От урагана пострадали сотни школ, в результате чего около 9 271 ребенка не посещали школу. Циклон также повредил различную инфраструктуру, в том числе не менее 17 дорог и 17 мостов. В некоторых городах были перебои с подачей электроэнергии и воды.

Циклон Батсирай обрушился на Мадагаскар поздно вечером в субботу. Порывы ветра достигали до 143 миль в час. В воскресенье циклон пронесся над центральной и южной частями. В понедельник он утих и вернулся в море, но принес дожди.

Напомним, что циклон оставил жителей Мадагаскара без электричества. Он срывал крыши домов и валял деревья.

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