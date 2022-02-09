Оползни в Колумбии забрали жизни 14 человек, 35 травмированы

В западной Колумбии проливные дожди привели к оползням. В результате погибли и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В результате оползня погибли по меньшей мере 14 человек, еще 35 получили травмы.

Официальные лица заявили, что один человек пропал без вести после смертельного оползня в Рисаральде, в муниципалитете Перейра.

Мэр Перейры Карлос Майя, подтвердивший число погибших, предупредил, что в этом районе сохраняется риск оползней, и призвал людей покинуть город, чтобы избежать дальнейших жертв.

Известно, что уже более 60 домов были эвакуированы.