Оползни в Колумбии забрали жизни 14 человек, 35 травмированы
В западной Колумбии проливные дожди привели к оползням. В результате погибли и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В результате оползня погибли по меньшей мере 14 человек, еще 35 получили травмы.
Официальные лица заявили, что один человек пропал без вести после смертельного оползня в Рисаральде, в муниципалитете Перейра.
Мэр Перейры Карлос Майя, подтвердивший число погибших, предупредил, что в этом районе сохраняется риск оползней, и призвал людей покинуть город, чтобы избежать дальнейших жертв.
Известно, что уже более 60 домов были эвакуированы.
Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, что на Мадагаскаре бушует шторм. Он забрал жизни более 20 человек, тысячи людей остались без крыши над головой.