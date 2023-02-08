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Троє людей ще під завалами. З'явилися фото наслідків удару по Чернігівській області

Ілюстративне фото: у Чернігівській області троє людей залишаються під завалами будівлі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вдарили ракетами по району міста Семенівка Чернігівської області. Внаслідок їх атаки було зруйновано промислову будівлю, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.

Як наголошують військові, двоє поранених вже перебувають у медустановах. За попередньою інформацією, ще троє людей залишаються під завалами будівлі.

Фото: наслідки удару росіян по Чернігівській області (https://t.me/ok_pivnich1)

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області. Постраждали щонайменше чотири особи.

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