Троє людей ще під завалами. З'явилися фото наслідків удару по Чернігівській області

Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вдарили ракетами по району міста Семенівка Чернігівської області. Внаслідок їх атаки було зруйновано промислову будівлю, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram .

Як наголошують військові, двоє поранених вже перебувають у медустановах. За попередньою інформацією, ще троє людей залишаються під завалами будівлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області. Постраждали щонайменше чотири особи.

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