RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трое людей еще под завалами. Появились фото последствий удара по Черниговской области

Иллюстративное фото: в Черниговской области трое людей остаются под завалами здания (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, ударили ракетами по району города Семеновка Черниговской области. В результате их атаки было разрушено промышленное здание, под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.

Как подчеркивают военные, два раненых человека уже находятся в медучреждениях. По предварительной информации, еще трое людей остаются под завалами здания.

Фото: последствия удара россиян по Черниговской области (https://t.me/ok_pivnich1)

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской громаде в Черниговской области. Пострадали не менее четырех человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украиныракетный удар