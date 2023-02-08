Трое людей еще под завалами. Появились фото последствий удара по Черниговской области

Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, ударили ракетами по району города Семеновка Черниговской области. В результате их атаки было разрушено промышленное здание, под завалами находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.
Как подчеркивают военные, два раненых человека уже находятся в медучреждениях. По предварительной информации, еще трое людей остаются под завалами здания.
Фото: последствия удара россиян по Черниговской области (https://t.me/ok_pivnich1)
На месте происшествия работают спасатели.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской громаде в Черниговской области. Пострадали не менее четырех человек.
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