Трое игроков сборной Украины вошли в топ-100 самых полезных игроков Лиги Европы

Двое из них защищают цвета киевского "Динамо"

УЕФА составил рейтинг 100 самых полезных футболистов Лиги Европы, в который вошли игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко, а также полузащитник "Генка" Руслан Малиновский. Об этом сообщается на сайте организации.

Наивысшую позицию из наших игроков занимает хавбек "бело-синих" Цыганков - на 15 месте. В его активе 4826 очков. 46 в рейтинге хавбек бельгийского клуба Малиновский. У него 3816 баллов. А юный защитник киевлян Миколенко занимает 57 место с 3686 баллами.

Тройка лучших футболистов выглядит следующим образом: Себастьян Алле ("Айнтрахт", 6626 баллов), Джовани Ло Чельсо ("Бетис", 6294 балла), Моанес Дабур ("Зальцбург", 5939 баллов).