ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трое игроков сборной Украины вошли в топ-100 самых полезных игроков Лиги Европы

Новости » Спорт    15.11.2018 - 15:31
Трое игроков сборной Украины вошли в топ-100 самых полезных игроков Лиги Европы

Двое из них защищают цвета киевского "Динамо"

УЕФА составил рейтинг 100 самых полезных футболистов Лиги Европы, в который вошли игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко, а также полузащитник "Генка" Руслан Малиновский. Об этом сообщается на сайте организации.

Наивысшую позицию из наших игроков занимает хавбек "бело-синих" Цыганков - на 15 месте. В его активе 4826 очков. 46 в рейтинге хавбек бельгийского клуба Малиновский. У него 3816 баллов. А юный защитник киевлян Миколенко занимает 57 место с 3686 баллами.

Тройка лучших футболистов выглядит следующим образом: Себастьян Алле ("Айнтрахт", 6626 баллов), Джовани Ло Чельсо ("Бетис", 6294 балла), Моанес Дабур ("Зальцбург", 5939 баллов).

Полузащитник "Динамо" Шапаренко признан лучшим игроком 15 тура УПЛ Защитник "Динамо" попал в команду недели Лиги Европы
Новости Украины ДинамоУЕФАЛига Европы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь