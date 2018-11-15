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Троє гравців збірної України увійшли в топ-100 найбільш корисних гравців Ліги Європи

Новини » Спорт    15.11.2018 - 15:31
Троє гравців збірної України увійшли в топ-100 найбільш корисних гравців Ліги Європи

Двоє з них захищають кольори київського "Динамо"

УЄФА склав рейтинг 100 найбільш корисних футболістів Ліги Європи, в який увійшли гравці "Динамо" Віктор Циганков та Віталій Миколенко, а також півзахисник "Генка" Руслан Малиновський. Про це повідомляється на сайті організації.

Найвищу позицію з наших гравців займає хавбек "біло-синіх" Циганков - на 15 місці. В його активі 4826 очок. 46 в рейтингу хавбек бельгійського клубу Малиновський. У нього 3816 балів. А юний захисник киян Миколенко займає 57 місце з 3686 балами.

Трійка кращих футболістів виглядає наступним чином: Себастьян Аллі ( "Айнтрахт", 6626 балів), Джовані Ло Чельсо ( "Бетіс", 6294 бали), Моанес Дабур ( "Зальцбург", 5939 балів).

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