UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Троє чоловіків намагались виїхати з України за підробленими документами

Фото: троє чоловіків намагалися виїхати в Угорщину (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, троє чоловіків намагалися виїхати з України в Угорщину за підробленими документами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

За даними поліції, сьогодні у пункті пропуску "Лужанка" під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили сфальшоване пенсійне посвідчення у 25-річного чоловіка з Львівської області. Крім того, у 30-річного чоловіка з Полтавської області було підроблені тимчасове посвідчення і довідка про військово-лікарську комісію.

Фото: троє чоловіків намагалися виїхати в Угорщину (t.me/mvs_ukraine)

Ще одного зловмисника, який намагався перетнути українсько-угорський кордон, виявив інспектор у пункті пропуску "Вилок". 39-річний житель Черкащини надав для перевірки паспорт з відмітками про виїзд на постійне проживання та взяття на постійний консульський облік Посольством України в Чеській Республіці, а також ID-картку дозволу на проживання у Чехії. Під час поглибленого вивчення наданих документів, прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на підробку відміток та ID-картки.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даного правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушників передали співробітникам поліції.

Проте, у разі доведення провини, зловмисникам загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, на початку місяця прикордонна служба України біля кордону з Молдовою зі стріляниною затримала ухилянтів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаполицияКордон з Україною