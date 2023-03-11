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Трое мужчин пытались выехать из Украины за поддельными документами

Фото: трое мужчин пытались уехать в Венгрию (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, трое мужчин пытались выехать из Украины в Венгрию за поддельными документами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

По данным полиции, сегодня в пункте пропуска "Лужанка" во время проверки документов у следовавших за границу граждан пограничники обнаружили сфальсифицированное пенсионное удостоверение у 25-летнего мужчины со Львовской области. Кроме того, у 30-летнего мужчины из Полтавской области были подделаны временное удостоверение и справка о военно-врачебной комиссии.

Фото: трое мужчин пытались уехать в Венгрию (t.me/mvs_ukraine)

Еще одного злоумышленника, пытавшегося пересечь украинско-венгерскую границу, обнаружил инспектор в пункте пропуска "Вилок". 39-летний житель Черкасской области предоставил для проверки паспорт с отметками о выезде на постоянное проживание и взятие на постоянный консульский учет Посольством Украины в Чешской Республике, а также ID-карту вида на жительство в Чехии. Во время углубленного изучения предоставленных документов пограничники обнаружили ряд признаков, указывающих на подделку отметок и ID-карты.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к данному правонарушению. Для дальнейшего принятия правового решения правонарушителей передали сотрудникам полиции.

Однако, в случае доказывания вины, злоумышленникам грозит штраф до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в начале месяца пограничная служба Украины у границы с Молдовой со стрельбой задержала уклонистов.

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