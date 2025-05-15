У трійці лідерів: Skoda розкрила тираж випущених Fabia
Тираж Skoda Fabia перевищив 5 млн автомобілів. П'ятимільйонну позначку Fabia здолала за 26 років, саме стільки часу минуло з моменту запуску моделі у 1999 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За цей період вона тричі змінила покоління, і зараз продається Fabia четвертої генерації, представлена в 2021 році. Актуальна Fabia випускається лише у вигляді хетчбека, оскільки від універсала Сombi чеський автовиробник відмовився ще кілька років тому.
На сьогоднішній день це найдоступніша модель марки, яка в загальному обсязі продажів займає третє місце після Octavia та Kamiq. За минулий рік дилери продали 117 тисяч екземплярів Fabia.
У 2023 році з'явилася інформація про те, що Fabia в її нинішньому вигляді може залишити конвеєр у 2027 році, і на зміну їй прийде електромобіль. Причиною цього є екологічний стандарт Євро-7, який зробить випуск бюджетних моделей економічно невигідним.
Проте вже у 2024-му генеральний директор Skoda Клаус Зеллмер оголосив, що Fabia, а разом із нею Octavia, Kamiq та Scala протримаються на конвеєрі до 2030 року. Саме уповільнення попиту на електромобілі змусило компанію переглянути свою стратегію електрифікації.
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