В тройке лидеров: Skoda раскрыла тираж выпущенных Fabia

Тираж Skoda Fabia превысил 5 млн автомобилей. Пятимиллионную отметку Fabia преодолела за 26 лет, именно столько времени прошло с момента запуска модели в 1999 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За этот период она трижды сменила поколение, и сейчас продается Fabia четвертой генерации, представленная в 2021 году. Актуальная Fabia выпускается только в виде хэтчбека, поскольку от универсала Сombi чешский автопроизводитель отказался еще несколько лет назад.

На сегодняшний день это самая доступная модель марки, которая в общем объеме продаж занимает третье место после Octavia и Kamiq. За прошлый год дилеры продали 117 тысяч экземпляров Fabia.

В 2023 году появилась информация о том, что Fabia в ее нынешнем виде может покинуть конвейер в 2027 году, и на смену ей придет электромобиль. Причиной этого является экологический стандарт Евро-7, который сделает выпуск бюджетных моделей экономически невыгодным.

Однако уже в 2024-м генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер объявил, что Fabia, а вместе с ней Octavia, Kamiq и Scala продержатся на конвейере до 2030 года. Именно замедление спроса на электромобили заставило компанию пересмотреть свою стратегию электрификации.