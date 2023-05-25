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Тривожний сигнал. Франція відреагувала на запуск балістичної ракети в Ірані

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Четвер 25 травня 2023 22:36
Тривожний сигнал. Франція відреагувала на запуск балістичної ракети в Ірані Фото: Франція відреагувала на запуск балістичної ракети в Ірані (twitter.com/imp navigator)
Автор: Іван Носальський

Франція вважає тривожним сигналом те, що Іран розпочав випробування власної балістичної ракети.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ці дії викликають ще більшу тривогу в контексті ескалації ядерної програми Ірану, що триває", - заявила чиновниця.

Вона також наголосила, що такі випробування порушують резолюцію 2231 Ради безпеки ООН, яка закликає Іран не вести "ніякої діяльності", пов'язаної з балістичними ракетами, здатними нести ядерну зброю.

"Діяльність Ірану становить серйозний і підвищений ризик нерозповсюдження без будь-якого переконливого цивільного виправдання", - додала Лежандр.

Випробування іранської ракети

Нагадаємо, в Ірані пройшли випробування балістичної ракети Khorramshahr-4 , яка здатна бити за цілями на відстані до 2 тисяч кілометрів. Вона має боєголовку вагою 1500 кг. Ракети цього класу також відомі своєю унікальною системою наведення та контролю на етапі польоту.

У Міноборони країни після випробувань заявляли, що ця ракета призначена для того, щоб "допомогти миру та стабільності в регіоні та надати їм всіляку підтримку".

При цьому в Пентагоні США ще в березні заявляли, що Іран може виготовити матеріали для однієї ядерної бомби за 12 днів.

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Франція Іран ракети Ядерна зброя
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