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В Ірані показали нову балістичну ракету дальністю 2000 км

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Іран, Четвер 25 травня 2023 13:57
В Ірані показали нову балістичну ракету дальністю 2000 км Фото: в Ірані показали нову балістичну ракету дальністю 2000 км (twitter-com-imp_navigator)
Автор: Наталія Гурковська

В Ірані показали випробування нової балістичної ракети Khorramshahr-4, яку ще називають Khаibar. Дальність її пуску 2000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency

Як пише видання, випробування пройшли успішно.

Під час випробувань ракети в міністерстві оборони Ірану заявили, що вона "призначена для друзів Ірану", щоб "допомогти миру та стабільності в регіоні та надати їм всіляку підтримку".

Що відомо про ракету Khorramshahr-4

Ця балістична ракета середньої дальності нового покоління і є удосконаленою версією ракети Khorramshahr. Вона отримала назву Khorramshahr-4 – її також ще називають Khaibar.

Відмінною ознакою ракети є розширений радіус дії, вдосконалена система наведення та управління. Вона працює на рідкому паливі, має дальність пуску 2000 кілометрів і боєголовку вагою 1500 кілограмів. Ракети цього класу також відомі своєю унікальною системою наведення та контролю на етапі польоту.

Ця функція дозволяє ракеті контролювати та коригувати свою траєкторію за межами земної атмосфери, а також вимикати свою систему наведення при вході в атмосферу, забезпечуючи їй "повний імунітет" проти атак засобів радіоелектронної боротьби.

В Ірані показали нову балістичну ракету дальністю 2000 км

Завдяки цій передовій системі керування, боєголовка ракети Khаibar не потребує типового тонкого крила, що, своєю чергою, дозволяє ракеті упаковувати важчий вибуховий заряд.

Ракета також може похвалитися неймовірно коротким часом підготовки та запуску - менш ніж 12 хвилин. Завдяки своєму потужному двигуну ракета має виняткову силу удару:

  • сила удару в землю становить 280 секунд;
  • сила удару у вакуумі - 300 секунд.

За даними іранських ЗМІ, висока швидкість, з якою боєголовка врізається в ціль, не дозволяє системам ППО противника виявити, відстежити та вжити заходів для збиття ракети.

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