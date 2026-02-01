Тривожні знімки з орбіти: Іран таємно відновлює ядерні об’єкти після ударів, - The Telegraph

Так, нові супутникові знімки американської компанії Planet Labs PBC, оприлюднені наприкінці січня, свідчать, що Іран розпочав відновлювальні роботи на ядерних об’єктах, пошкоджених під час 12-денної війни з Ізраїлем.

На зображеннях чітко видно, що на двох ключових об’єктах - у Натанзі та Ісфагані - знову з’явилися дахи над будівлями, які раніше зазнали значних руйнувань.

Це перша зафіксована активність на цих майданчиках із моменту завершення бойових дій у червні і може свідчити про перехід Ірану від оцінки збитків до практичних дій.

Експерти з ядерної безпеки припускають, що відновлення конструкцій може бути прикриттям для робіт усередині об’єктів. Зокрема, йдеться про можливі спроби іранських фахівців знайти та зберегти обладнання, компоненти або ядерні матеріали, які могли пережити бомбардування і не були знищені під час ударів Ізраїлю та США.

Особливу увагу аналітиків привертає об’єкт у Натанзі - одному з головних центрів іранської програми зі збагачення урану.

Саме там раніше розташовувався пілотний завод зі збагачення палива, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу. Відновлення будь-якої інфраструктури на цьому майданчику одразу викликає занепокоєння у Вашингтоні та союзників США.

Відбудова під тиском протестів і загроз

Активізація робіт відбувається у складний для Тегерана період. Усередині країни тривають протести, жорстко придушені силовими структурами, а зовні Іран перебуває під прямим військово-політичним тиском США, які відкрито попередили про готовність завдати нових ударів у разі спроб відновити ядерну програму.

На цьому тлі навіть обмежені будівельні роботи на ядерних об’єктах сприймаються як політичний сигнал - демонстрація того, що Іран не вважає свою програму остаточно зруйнованою і не має наміру відмовлятися від неї, попри загрозу подальшої ескалації.