Тривожна валіза, аптечка та запас їжі: що має бути в кожного на випадок НС

Осінньо-зимовий сезон для українців знов може бути непростим через високу загрозу ракетних ударів РФ по містах та критичній інфраструктурі. В умовах постійної небезпеки варто подбати про наявність "тривожної валізи" та ліків, запасів продуктів і речей першої потреби.

РБК-Україна нагадує, як підготуватися до надзвичайних ситуацій, а також розповідає у скільки обійдеться зібрати "тривожну валізу" та аптечку.

"Тривожна валіза": список речей та їхня вартість

Заздалегідь зібрані документи та речі дозволять швидше діяти в будь-якій надзвичайній ситуації. Все найнеобхідніше потрібно скласти у валізу, сумку чи рюкзак. Краще використовувати саме наплічник, який буде зручно нести за спиною.

Документи

Насамперед у "тривожну валізу" потрібно покласти документи та їх копії (паспорт, ІПН, водійське посвідчення, документи на нерухомість тощо). Їх варто помістити в поліетиленове герметичне пакування та подбати, щоб за потреби документи було легко дістати.

Не буде зайвою медична інформація про членів родини. Дані про групу крові, наявність захворювань, алергії, прийом лікарських препаратів рекомендують надрукувати на аркуші паперу та додати його до переліку документів.

Крім того, можна зробити скан-копії чи фото документів, завантажити на флешку та теж покласти до "валізки".

Гроші

Слід взяти гроші готівкою і банківські картки. Банкноти варто розподілити по різних місцях. До прикладу, частину – на дно сумки та в кишені, іншу частину – разом із документами.

Мінімальний набір одягу

Одяг у "тривожній валізці" не має займати багато місця. Для холодного сезону на одну особу потрібні 2 пари спідньої білизни, шкарпетки, штани, кофта на флісі, дощовик, рукавиці, шапка, шарф, зручне взуття.

Необхідні гаджети

На випадок, якщо ви загубите телефон чи він пошкодиться, варто придбати запасний кнопковий гаджет та sim-карту до нього. Такий телефон не коштує дорого, але забезпечить необхідний зв'язок не кілька днів, бо здатний довго тримати заряд.

Найпростіші моделі коштують 385-639 грн. Кнопковий гаджет вже із захистом від ударів, пилу та вологи обійдеться від 463 грн.

Скріншот із сайту Hotline.ua

Ліхтарик. На ринку представлені ліхтарики на батарейках, із usb-зарядкою, із сонячною зарядкою. Ручний ліхтарик, що працює на одній батарейці ААА коштує від 70 грн до 100 грн. Usb-ліхтар обійдеться в середньому в 130 грн. Гаджет із акумулятором, що заряджається від сонця – від 250 грн.

Портативний зарядний пристрій (павербанк) – ще одна необхідна річ для "тривожної валізки", щоб заряджати смартфони, ліхтарики без доступу до джерел енергоживлення. Ціна на павербанки ємністю 20000 мАч – від 800 до 2200 грн.

Портативний радіопристрій на батарейках чи з usb-зарядкою та можливістю з можливістю прийому сигналу в УКХ діапазоні. Найдешевші моделі коштують від 300 грн.

Батарейки для ліхтарика, радіо. Набір із 5 батарейок – від 30 грн.

Гігієнічні засоби

В окремий пакунок варто зібрати засоби особистої гігієни: зубна паста, щітка, вологі та сухі серветки, туалетний папір, мило, ватні палички, засоби жіночої гігієни. Орієнтовна вартість такого набору складе 150-200 грн.

Посуд

Краще взяти металевий посуд. Комплект, до якого входить кружка, глибока тарілка, ложка, можна знайти за ціною 450 грн. Складаний ніж краще взяти багатофункціональний. Він обійдеться в суму від 119 грн.

Скріншот із сайту Hotline.ua

Якщо дозволяє місце, варто покласти у "валізу" термос та казанок.

Корисні дрібниці

Набір голок та ниток, широкий скотч, пакети для сміття, сірники, свічки, запальничка можуть стати в пригоді у різних ситуаціях. Такий набір речей коштуватиме до 150 грн.

Вода

У сумці чи рюкзаку на випадок надзвичайної ситуації обов'язково має бути питна вода в розрахунку 2 літри на особу. Запас води потрібно зробити у кількох пляшках та постійно оновлювати, щоб вона не застоювалася. Орієнтовна вартість – 20-30 грн.

Що покласти в аптечку

Аптечка є обов'язковою складовою "тривожної валізи". В разі хронічних захворювань потрібно зробити запас ліків, що прописані лікарем.

Під час війни аптечка має містити засоби для першої допомоги у разі травми чи поранення. Також потрібно подбати про наявність ліків на випадок отруєння, інфекційних хвороб, алергій та інших "побутових" потреб.

Список засобів для допомоги при надзвичайній ситуації:

турнікет чи бинт з гемостатичним засобом для зупинення кровотечі – від 266 грн

хлоргексидин або спирт – від 17 грн

санітайзер для рук, спиртові серветки – від 13 грн

марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти – від 8 грн

еластичні бинти з кліпсами для фіксації – від 25 грн

2 пари гумових рукавичок – 5 грн

клапан для проведення штучного дихання – від 31 грн

атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому – від 130 грн

термоковдра – від 75 грн

Фото: аптечка обов'язково має бути у "тривожній валізі" (freepik.com)

Стандартна "побутова" аптечка:

набір пластирів різних розмірів – від 40 грн

активоване вугілля – від 4 грн

жарознижувальний засіб (парацетамол) – від 8 грн за блістер 10 шт.

знеболювальне (наприклад, анальгін) – від 14 грн за блістер 10 шт.

засіб проти алергії (лоратадин, супрастин) – від 20 грн за блістер

ліки проти діареї (фталазол) – від 39 грн

засоби при отруєнні (атоксіл) – від 16 грн за пакет для одноразового прийому

краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей – від 30 грн

маски медичні – від 5 грн за набір із 5 шт.

Загальна вартість аптечки з вищезазначеними засобами складе орієнтовно 750 грн.

Запас продуктів

На випадок надзвичайних ситуацій варто мати запас продуктів із великим терміном придатності, які можна легко та швидко приготувати.

Такі продукти підійдуть як для "тривожної валізи", так і в разі тривалих відключень світла через можливі обстріли.

Сублімовані продукти (скріншот Rozetka.ua)

каші, супи, локшина – сублімовані продукти, які до стану готовності треба просто залити гарячою водою. Орієнтовна вартість сублімованого супу з м'ясом – від 74 грн, локшина – від 20 грн, каша з м'ясом та овочами – від 74 грн;

консерви м’ясні, рибні, овочеві - 100 грн за тушковану свинину, консервована квасоля – від 37 грн;

хлібці та печиво – від 10 грн пачка хлібців, від 15 грн пачка печива "Марія";

горіхи, насіння, сухофрукти – від 90 грн за суміш 150 г;

шоколад – у середньому 30 грн за плитку 100 г;

кава в стіках, чай в пакетиках – орієнтовно 30-50 грн за пачку чаю, від 7 грн за стік кави.

Мінімальний запас їжі на одну особу коштуватиме 480 грн.

Вартість "тривожної валізи"

Загалом, щоб підготувати список речей першої потреби з перерахованих вище, доведеться витратити від 3700 грн.

Зазначимо, при визначенні вартості "тривожної валізи" не враховувалась ціна безпосередньо самої валізи, сумки чи наплічника та предметів одягу.