Тревожный чемодан, аптечка и запас еды: что должно быть у каждого на случай ЧП

Осенне-зимний сезон для украинцев вновь может быть непростым из-за высокой угрозы ракетных ударов РФ по городам и критической инфраструктуре. В условиях постоянной опасности следует позаботиться о наличии "тревожного чемодана" и лекарств, запасов продуктов и вещей первой необходимости.

РБК-Украина напоминает, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, а также рассказывает во сколько обойдется собрать "тревожный чемодан" и аптечку.

"Тревожный чемодан": список вещей и их стоимость

Заранее собранные документы и вещи позволят быстрее действовать в любой чрезвычайной ситуации. Все самое необходимое нужно сложить в чемодан, сумку или рюкзак. Лучше использовать именно рюкзак, который будет удобно нести за спиной.

Документы

Прежде всего в "тревожный чемодан" нужно положить документы и их копии (паспорт, ИНН, водительское удостоверение, документы на недвижимость и т.п.). Их следует поместить в полиэтиленовую герметичную упаковку и позаботиться, чтобы при необходимости документы было легко достать.

Не будет лишней медицинская информация о членах семьи. Данные о группе крови, наличии заболеваний, аллергии, приеме лекарственных препаратов рекомендуют напечатать на листе бумаги и добавить его в перечень документов.

Кроме того, можно сделать скан-копии или фото документов, скачать на флешку и тоже положить в чемодан.

Деньги

Следует взять деньги наличными и банковские карты. Банкноты следует распределить по разным местам. К примеру, часть – на дно сумки и в кармане, другую часть – вместе с документами.

Минимальный набор одежды

Одежда в "тревожном чемодане" не должна занимать много места. Для холодного сезона на одного человека нужно 2 пары нижнего белья, носки, брюки, кофта на флисе, дождевик, перчатки, шапка, шарф, удобная обувь.

Необходимые гаджеты

Если вы потеряете телефон или он повредится, стоит приобрести запасной кнопочный гаджет и sim-карту к нему. Такой телефон не стоит дорого, но обеспечит необходимую связь не несколько дней, потому что может долго держать заряд.

Самые простые модели стоят 385-639 грн. Кнопочный гаджет с защитой от ударов, пыли и влаги обойдется от 463 грн.

Скриншот с сайта Hotline.ua

Фонарик. На рынке представлены фонарики на батарейках, с usb-зарядкой, солнечной зарядкой. Ручной фонарик, работающий на одной батарейке ААА, стоит от 70 грн до 100 грн. Usb-фонарь обойдется в среднем в 130 грн. Гаджет с заряжаемым от солнца аккумулятором – от 250 грн.

Портативное зарядное устройство (павербанк) – еще одна необходимая вещь для "тревожного чемодана", чтобы заряжать смартфоны, фонарики без доступа к источникам энергопитания. Цена на павербанки емкостью 20000 мАч – от 800 до 2200 грн.

Портативное радиоустройство на батарейках или с usb-зарядкой и возможностью приема сигнала в УКВ диапазоне. Самые дешевые модели стоят от 300 грн.

Батарейки для фонарика, радио. Набор из 5 батареек – от 30 грн.

Гигиенические средства

В отдельный пакет следует собрать средства личной гигиены: зубная паста, щетка, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага, мыло, ватные палочки, средства женской гигиены. Примерная стоимость такого набора составит 150-200 грн.

Посуда

Лучше взять металлическую посуду. Комплект, в который входит кружка, тарелка, ложка, можно найти по цене 450 грн. Складной нож лучше взять многофункциональный. Он обойдется в сумму от 119 грн.

Скриншот с сайта Hotline.ua

Если позволяет место, следует положить в "чемодан" термос и котелок.

Полезные мелочи

Набор игл и нитей, широкий скотч, пакеты для мусора, спички, свечи, зажигалка могут пригодиться в разных ситуациях. Такой набор вещей обойдется до 150 грн.

Вода

В сумке или рюкзаке на случай чрезвычайной ситуации обязательно должна быть питьевая вода в расчете 2 литра на человека. Запас воды нужно сделать в нескольких бутылках и постоянно обновлять, чтобы она не застаивалась. Ориентировочная стоимость – 20-30 грн.

Что положить в аптечку

Аптечка является обязательной составляющей "тревожного чемодана". В случае хронических заболеваний нужно сделать запас лекарств, прописанных врачом.

Во время войны в аптечке должны быть средства для первой помощи при травме или ранении. Также нужно позаботиться о наличии лекарств на случай отравления, инфекционных болезней, аллергий и других "бытовых" потребностей.

Список средств помощи при чрезвычайной ситуации:

турникет или бинт с гемостатическим средством для остановки кровотечения – от 266 грн

хлоргексидин или спирт – от 17 грн

санитайзер для рук, спиртовые салфетки – от 13 грн

марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты – от 8 грн

эластичные бинты с клипсами для фиксации – от 25 грн

2 пары резиновых перчаток – 5 грн

клапан для проведения искусственного дыхания – от 31 грн

атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем – от 130 грн

термоодеяло – от 75 грн

Фото: аптечка обязательно должна быть в "тревожном чемодане" (freepik.com)

Стандартная "бытовая" аптечка:

набор пластырей разных размеров – от 40 грн

активированный уголь – от 4 грн

жаропонижающее средство (парацетамол) – от 8 грн за блистер 10 шт.

обезболивающее (например, анальгин) – от 14 грн за блистер 10 шт.

средство против аллергии (лоратадин, супрастин) – от 20 грн за блистер;

лекарство от диареи (фталазол) – от 39 грн

средства при отравлении (атоксил) – от 16 грн за пакет для одноразового приема

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз – от 30 грн

маски медицинские – от 5 грн за набор из 5 шт.

Общая стоимость аптечки с вышеперечисленными средствами составит ориентировочно 750 грн.

Запас продуктов

На случай чрезвычайных ситуаций стоит сделать запас продуктов с большим сроком годности, которые можно легко и быстро приготовить.

Такие продукты подойдут как для "тревожного чемодана", так и при длительных отключениях света из-за возможных обстрелов.

Сублимированные продукты (скриншот Rozetka.ua)

каши, супы, лапша – сублимированные продукты, которые до состояния готовности нужно просто залить горячей водой. Ориентировочная стоимость сублимированного супа с мясом – от 74 грн, лапша – от 20 грн, каша с мясом и овощами – от 74 грн;

консервы мясные, рыбные, овощные – 100 грн за тушеную свинину, консервированная фасоль – от 37 грн;

хлебцы и печенье – от 10 грн пачка хлебцев, от 15 грн пачка печенья "Мария";

орехи, семена, сухофрукты – от 90 грн за смесь 150 г;

шоколад – в среднем 30 грн за плитку 100 г;

кофе в стиках, чай в пакетиках – ориентировочно 30-50 грн за пачку чая, от 7 грн за стик кофе.

Минимальный запас еды на одного человека будет стоить 480 грн.

Стоимость "тревожного чемодана"

В общем, чтобы подготовить список вещей первой потребности из вышеперечисленных, придется потратить от 3700 грн.

Отметим, при определении стоимости "тревожного чемодана" не учитывалась цена непосредственно самого чемодана, сумки или рюкзака и предметов одежды.