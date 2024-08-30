Тривожна кнопка, "привабливі" укриття та три формати. Які правила роботи садочків в Україні

Основними пріоритетами МОН визначило:

Гарантування безпеки освітнього середовища,

Доступність та якість освіти,

Формати освітнього процесу,

Психолого-педагогічна підтримка.

Документ містить детальні вказівки щодо облаштування укриттів у дитсадочках. Одним із головних нововведень стало те, що кожен заклад має бути обладнаний тривожною кнопкою, системою загального оповіщення та іншими елементами безпеки.

Зміни до очного формату були необхідні, оскільки МОН визначив його як основним для функціонування дитсадків. Однак у рекомендаціях наголошується на тому, що у випадку несприятливої безпекової ситуації в регіоні, дітей можуть перевести на дистанційний чи змішаний формат навчання. Відповідні рішення будуть приймати керівники ОВА та МВА, а також засновники закладів дошкільної освіти.

"Однією з головних вимог до організації відвідування ЗДО в очному форматі є облаштування укриттів відповідно до потреб дітей дошкільного віку та чинного законодавства", - зазначено у документі.

Шлях до кожного укриття має містити вказівники. Також працівники таких закладів мають розміщувати відповідні інформаційні борди із планом дій у разі повітряної тривоги. Примітно, що доступ до укриттів дитсадків та інших закладів дошкільної освіти може бути виключно у співробітників та дітей, які там навчаються.

Наголошується на необхідності проведення курсів з надання першої домедичної допомоги для працівників.

"Персонал має бути навчений реагувати на надзвичайні ситуації, включаючи надання першої домедичної допомоги", - йдеться у документі.

Окремо наголошується на важливості підтримки емоційно-психолоічного стану дітей і педагогів. У дитсадках будуть вводитись спеціальні алгоритми роботи із дітьми з родин ВПО та військовослужбовців.

Новий навчальний рік 2024/2025

Раніше ми повідомляли, що головним форматом надання дошкільної освіти в Україні буде очний. Однак заклади мають дотримуватися всіх заходів безпеки, оскільки Росія подовжує обстрілювати Україну.

У школах також були введені свої зміни на новий навчальний рік. Наприклад, у Києві керівництво закладів мають облаштувати укриття з доступом до інтернету, відеонаглядом. Також у школах з'являються тривожні кнопки.