Тревожная кнопка, "привлекательные" укрытия и три формата. Какие правила работы детсадов в Украине

Основными приоритетами МОН определило:

Гарантирование безопасности образовательной среды,

Доступность и качество образования,

Форматы образовательного процесса,

Психолого-педагогическая поддержка.

Документ содержит подробные указания по обустройству укрытий в детсадах. Одним из главных новшеств стало то, что каждое заведение должно быть оборудовано тревожной кнопкой, системой общего оповещения и другими элементами безопасности.

Изменения в очном формате были необходимы, поскольку МОН определил его как основным для функционирования детсадов. Однако в рекомендациях отмечается, что в случае неблагоприятной ситуации в регионе, детей могут перевести на дистанционный или смешанный формат обучения. Соответствующие решения будут принимать руководители ОВА и ГВА, а также основатели заведений дошкольного образования.

"Одним из главных требований к организации посещения ЗДО в очном формате является обустройство укрытий в соответствии с потребностями детей дошкольного возраста и действующим законодательством", - говорится в документе.

Путь к каждому укрытию должен содержать указатели. Также работники таких заведений должны размещать соответствующие информационные борды с планом действий при воздушной тревоге. Примечательно, что доступ к укрытиям детсадов и другим учреждениям дошкольного образования может быть исключительно у сотрудников и детей, которые там учатся.

Укрытия должны быть «визуально привлекательными» для детей. В рекомендациях указывается, что они не должны вызывать у них чувство наказания, страха, незащищенности. Также в укрытиях психолог должен работать с детьми ради поддержки их эмоционально-психологического состояния.

Отмечается необходимость проведения курсов по оказанию первой медицинской помощи для работников.

"Персонал должен быть обучен реагировать на чрезвычайные ситуации, включая оказание первой медицинской помощи", - говорится в документе.

В нем есть нормы по организации учебного процесса в случае необходимости смешанного и дистанционного форматов.

Смешанный формат

Во время него могут быть созданы группы кратковременного пребывания. Они формируются по запросу родителей и могут функционировать от 2 до 4 часов ежедневно или 2-3 раза в неделю. Их работа может быть организована непосредственно в укрытиях.

Дистанционный формат

"В тех случаях, когда заведение расположено на территории потенциальной опасности, но не имеет возможности обустроить укрытие, предпочтение отдается дистанционной форме образования", - говорится в документе.

Отмечается, что во время такого формата необходимо обеспечение родителей не только информационной и ресурсной поддержкой, но и предоставлять действенные практические консультации. Педагоги и психологи должны предоставлять родителям обратную связь и четкие разъяснения относительно их действий не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни.

Заведение должно предоставлять родителям информацию об учебно-методическом обеспечении, образовательных мероприятиях, консультациях и т.д.

Руководство каждого заведения дошкольного образования должно заботиться об эмоционально-психолоическом состоянии детей и педагогов. В детсадах будут вводиться специальные алгоритмы работы с детьми из семей ВПЛ и военнослужащих.

Новый учебный год 2024/2025

Ранее мы сообщали, что главным форматом предоставления дошкольного образования в Украине будет очный. Однако учреждения должны соблюдать все меры безопасности, поскольку Россия продлевает обстреливать Украину.

В школах также были введены изменения на новый учебный год. Например, в Киеве руководство заведений должно обустроить укрытие с доступом к интернету, видеонаблюдением. Также в школах появляются тревожные кнопки.