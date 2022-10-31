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Тривога по всій Україні: росіяни здійснили масований запуск ракет

Фото: Росіяни здійснили масований запуск ракет по Україні (defence-ua.com)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 31 жовтня випустили по Україні велику кількість ракет. У всіх областях оголошена повітряна тривога, працює система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Є інформація про масований пуск російських ракет. Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці", - зазначив посадовець.

Своєю чергою очільник Миколаївської області Віталія Кім вказав, що частина ракет, пройшла від Миколаєва на північ і північний захід.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита закликав триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей.

До слова, мер Рівного Олександр Третяк поінформував про роботу системи ППО у багатьох регіонах.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

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