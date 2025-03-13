Тривога тривала понад три години. РФ атакувала Київ 18 дронами

Атака РФ по Україні

Після 22:00 середи, 12 березня, російські війська запустили дрони по Україні. Повідомлялось, що зокрема ППО працювала у Київській області.

Крім того, у Києві лунали вибухи через відбиття ворожої дронової атаки. Додамо, що росіяни вже другу ніч поспіль атакують Київ безпілотниками.

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