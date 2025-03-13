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Тревога продолжалась более трех часов. РФ атаковала Киев 18 дронами

Фото: РФ атаковала Киев 18 дронами в ночь на 13 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 13 марта российские войска устроили новую попытку атаковать Киев. На столицу оккупанты направили 18 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, воздушная тревога ночью в Киеве звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.

"На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, 12 из них были уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.

 

Атака РФ по Украине

После 22:00 среды, 12 марта, российские войска запустили дроны по Украине. Сообщалось, что в частности ПВО работала в Киевской области.

Кроме того, в Киеве раздавались взрывы из-за отражения вражеской дроновой атаки. Добавим, что россияне уже вторую ночь подряд атакуют Киев беспилотниками.

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