Тревога продолжалась более трех часов. РФ атаковала Киев 18 дронами

Так, воздушная тревога ночью в Киеве звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.

"На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, 12 из них были уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.