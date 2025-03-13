Тревога продолжалась более трех часов. РФ атаковала Киев 18 дронами

В ночь на 13 марта российские войска устроили новую попытку атаковать Киев. На столицу оккупанты направили 18 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Так, воздушная тревога ночью в Киеве звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.
"На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным КГВА, 12 из них были уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство.
Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.
После 22:00 среды, 12 марта, российские войска запустили дроны по Украине. Сообщалось, что в частности ПВО работала в Киевской области.
Кроме того, в Киеве раздавались взрывы из-за отражения вражеской дроновой атаки. Добавим, что россияне уже вторую ночь подряд атакуют Киев беспилотниками.
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