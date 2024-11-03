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Тривога тривала майже півдоби. У Київській області є пошкодження в п'яти районах

Київська область, Неділя 03 листопада 2024 09:39
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Тривога тривала майже півдоби. У Київській області є пошкодження в п'яти районах Фото: у Київській області є пошкодження у п'яти районах після атаки дронів 3 листопада (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку російських дронів в ніч на 3 листопада є пошкодження в п'яти районах Київської області. Тривога тривала майже 11 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Київська область відбила чергову масовану атаку ворожих дронів. Тривога тривала майже 11 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", - розповів він.

Наслідки атаки дронів РФ: пошкодження та пожежі

Попри те, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, у кількох районах є пошкодження, почалися пожежі.

"В п'яти районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей. Станом на 8:30 в трьох районах у чотирьох житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів", - зазначив Кравченко.

Крім того, пошкоджено п'ять приватних будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

"В одному з будинків сталося загоряння даху. Пожежа ліквідована. Також пожежу ліквідовано на господарчій будівлі. Уламками збитих цілей пошкоджено три автомобілі. Один з них повністю знищено", - зазначив голова ОВА.

До того ж, в чотирьох районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.

Атаки РФ на Київську область

Сили ППО постійно відбивають атаки дронів на Київ у столичному регіоні. Ніч на 3 листопада не стала винятком. У Київській області лунали вибухи, працювала ППО.

У КМВА розповіли, що ППО збила всі дрони, які РФ направила на Київ. І це незважаючи на те, що на столицю безпілотники йшли групами і на дуже низькій висоті.

Додамо, що окупанти атакують Київ через Київську область останнім часом дуже часто. Наприклад, у ніч на 2 листопада у Київській області через атаку дронів постраждала жінка. Також були пошкодження.

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Російська Федерація Київська область ППО Війна в Україні Дрони
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