Тривога тривала майже півдоби. У Київській області є пошкодження в п'яти районах

Через атаку російських дронів в ніч на 3 листопада є пошкодження в п'яти районах Київської області. Тривога тривала майже 11 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Київська область відбила чергову масовану атаку ворожих дронів. Тривога тривала майже 11 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", - розповів він.

Наслідки атаки дронів РФ: пошкодження та пожежі

Попри те, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, у кількох районах є пошкодження, почалися пожежі.

"В п'яти районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей. Станом на 8:30 в трьох районах у чотирьох житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів", - зазначив Кравченко.

Крім того, пошкоджено п'ять приватних будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

"В одному з будинків сталося загоряння даху. Пожежа ліквідована. Також пожежу ліквідовано на господарчій будівлі. Уламками збитих цілей пошкоджено три автомобілі. Один з них повністю знищено", - зазначив голова ОВА.

До того ж, в чотирьох районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.