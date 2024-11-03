Тревога длилась почти полсуток. В Киевской области есть повреждения в пяти районах

Из-за атаки российских дронов в ночь на 3 ноября есть повреждения в пяти районах Киевской области. Тревога продолжалась почти 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Киевская область отразила очередную массированную атаку вражеских дронов. Тревога продолжалась почти 11 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", - рассказал он.

Последствия атаки дронов РФ: повреждения и пожары

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, в нескольких районах есть повреждения, начались пожары.

"В пяти районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей. По состоянию на 8:30 в трех районах в четырех жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов", - отметил Кравченко.

Кроме того, повреждены пять частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.

"В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован на хозяйственном здании. Обломками сбитых целей повреждены три автомобиля. Один из них полностью уничтожен", - отметил глава ОВА.

К тому же, в четырех районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.