Тривога тривала майже чотири години. ППО збила всі дрони РФ, які летіли на Київ

Росіяни в ніч на 31 серпня вчетверте за тиждень атакували Київ дронами. ППО збила всі БПЛА, які летіли на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
"Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА, попередньо на кшталт "Shahed", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
За даними Попка, на Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків, повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.
"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені.Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначив він.
У Києві кілька разів оголошували тривогу у ніч на 31 серпня. Основною причиною був запуск дронів-камікадзе. Але, наприклад, після 00:00 до дронової небезпеки додавалася і загроза балістики.
Останню з тривог у Києві оголошували близько 7:30 і також через загрозу дронів. Повідомлялося, що на Київщині працює ППО.
У Київській ОВА розповіли, що вже є інформація про збиті цілі. У регіоні обійшлося без "прильотів" та постраждалих, але почалися пожежі у трьох районах області.
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