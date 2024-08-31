Тривога тривала майже чотири години. ППО збила всі дрони РФ, які летіли на Київ

"Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА, попередньо на кшталт "Shahed", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За даними Попка, на Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків, повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені.Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначив він.