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У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що стало причиною

Субота 31 серпня 2024 00:19
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У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що стало причиною Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 серпня у місті Києві та інших регіонах України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу балістики та фіксують дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні о 00:14.

Інформацію підтвердив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - повідомив канал КМВА о 00:16.

Крім того, о 00:18 військові повідомили про ракету у напрямку Сум.

До цього, починаючи з 22:50 у повітряному просторі України почали фіксувати ворожі дрони-камікадзе.

Оновлено о 00:23

У ПС закликали мешканців Полтави перебувати в укриттях. На околицях міста літає БпЛА.

Оновлено о 00:38

У КМВА повідомили, що існує загроза ударних БпЛА для Києва, а на підступах до столиці працює ППО. Киян закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено о 00:42

В Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 00:45

У Києві знову оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 00:50

У КМВА зазначили, що повторна тривога пов'язана через загрозу ударних БпЛА.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:16 сигнал повітряної тривоги оголошено у місті Києві та Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Крім того, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.

У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що стало причиною

Росіяни завдали удар по Харкову

Нагадаємо, що 30 серпня близько 15:30 росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Ворог влучив у 5 локацій в місті.

За інформацією ДСНС України, станом на 22:28 30 серпня внаслідок ворожого удару по Харкову загинули 7 людей. З них одна дитина 2009 року народження. Крім того, постраждало 77 осіб, з них 18 дітей.

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