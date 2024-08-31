У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що стало причиною
В ніч на 31 серпня у місті Києві та інших регіонах України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу балістики та фіксують дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні о 00:14.
Інформацію підтвердив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - повідомив канал КМВА о 00:16.
Крім того, о 00:18 військові повідомили про ракету у напрямку Сум.
До цього, починаючи з 22:50 у повітряному просторі України почали фіксувати ворожі дрони-камікадзе.
Оновлено о 00:23
У ПС закликали мешканців Полтави перебувати в укриттях. На околицях міста літає БпЛА.
Оновлено о 00:38
У КМВА повідомили, що існує загроза ударних БпЛА для Києва, а на підступах до столиці працює ППО. Киян закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Оновлено о 00:42
В Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Оновлено о 00:45
У Києві знову оголосили повітряну тривогу.
Оновлено о 00:50
У КМВА зазначили, що повторна тривога пов'язана через загрозу ударних БпЛА.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:16 сигнал повітряної тривоги оголошено у місті Києві та Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Крім того, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.
Росіяни завдали удар по Харкову
Нагадаємо, що 30 серпня близько 15:30 росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Ворог влучив у 5 локацій в місті.
За інформацією ДСНС України, станом на 22:28 30 серпня внаслідок ворожого удару по Харкову загинули 7 людей. З них одна дитина 2009 року народження. Крім того, постраждало 77 осіб, з них 18 дітей.
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