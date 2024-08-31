Тревога продолжалась почти четыре часа. ПВО сбила все летевшие на Киев дроны РФ

"Четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде "Shahed", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По данным Попко, в Киев баражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям, воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - отметил он.