Тривога тривала 4 години. В ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області

"Цієї ночі російські окупанти знову вдалися до терористичної атаки. За останній тиждень це четверта атака на українські міста. Повітряна тривога на території Київщини тривала 4 години", - розповів він.

За словами Кравченка, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди.

"На щастя, жертв та постраждалих немає", - додав очільник регіону.

Він також додав, що цієї ночі у Київській області, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Зокрема, в результаті атаки в ніч на 4 травня в Києві впало до 10 уламків збитих дронів і ракет. Їх виявили у різних районах столиці.