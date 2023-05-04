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Тривога тривала 4 години. В ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області

Фото: в ОВА розповіли про наслідки атаки по Київській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої російської атаки по території України вночі у четвер, 4 травня, в Київській області активно працювала ППО. На щастя, пошкоджені лише нежитлові споруди, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Цієї ночі російські окупанти знову вдалися до терористичної атаки. За останній тиждень це четверта атака на українські міста. Повітряна тривога на території Київщини тривала 4 години", - розповів він.

За словами Кравченка, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди.

"На щастя, жертв та постраждалих немає", - додав очільник регіону.

Він також додав, що цієї ночі у Київській області, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Зокрема, в результаті атаки в ніч на 4 травня в Києві впало до 10 уламків збитих дронів і ракет. Їх виявили у різних районах столиці.

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Київська область