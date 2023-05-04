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Тревога продолжалась 4 часа. В ОВА рассказали о последствиях атаки по Киевской области

Фото: в ОВА рассказали о последствиях атаки по Киевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по территории Украины ночью в четверг, 4 мая, в Киевской области активно работала ПВО. К счастью, повреждены только нежилые сооружения, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Этой ночью российские оккупанты снова прибегли к террористической атаке. За последнюю неделю это четвертая атака на украинские города. Воздушная тревога на территории Киевщины длилась 4 часа", - рассказал он.

По словам Кравченко, в результате атаки на территории одной из общин повреждены нежилые сооружения.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил глава региона.

Он также добавил, что этой ночью в Киевской области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО.

"В очередной раз обращаюсь к жителям области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

В частности, результате атаки в ночь на 4 мая в Киеве упало до 10 обломков сбитых дронов и ракет. Их обнаружили в разных районах столицы.

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Киевская область