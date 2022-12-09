Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському району

Російські війська вночі 9 грудня знову обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Повітряна тривога тривала 12 годин.
Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. Деталі обстрілів з'ясовуються.
Нагадаємо, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії.
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