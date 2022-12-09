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Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському району

Фото: окупанти били по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 9 грудня знову обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повітряна тривога тривала 12 годин.

Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки / Фото: dnipropetrovskaODA

У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. Деталі обстрілів з'ясовуються.

Також перебиті лінії електропередачі / Фото: dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії.

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Дніпропетровська область