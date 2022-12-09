Тревога длилась 12 часов: оккупанты били по Никопольскому району

Воздушная тревога длилась 12 часов.

Оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады.

В результате атаки повреждены частные дома / Фото: dnipropetrovskaODA

В Красногригорьевской громаде повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. Детали обстрелов выясняются.

Также перебиты линии электропередачи / Фото: dnipropetrovskaODA

Напомним, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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