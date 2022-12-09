Тревога длилась 12 часов: оккупанты били по Никопольскому району

Российские войска ночью 9 декабря снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применял "Грады" и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Воздушная тревога длилась 12 часов.
Оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады.
В Красногригорьевской громаде повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. Детали обстрелов выясняются.
Напомним, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.