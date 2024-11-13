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Тревога длится больше 8 часов. В Киевской области есть раненый из-за атаки РФ

Киевская область, Среда 13 ноября 2024 09:43
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Тревога длится больше 8 часов. В Киевской области есть раненый из-за атаки РФ Фото: в Киевской области есть раненый из-за атаки РФ 13 ноября, загорелся склад (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области есть раненый из-за атаки РФ в ночь на 13 ноября. Также загорелся склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью и утром Киевская область атакована врагом с помощью БПЛА и ракет. Тревога длится более 8 часов", - рассказал Кравченко.

К сожалению, по данным главы ОВА, вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек.

"Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - отметил Кравченко.

На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения.

Последствия пожара в в Броварском районе 13 ноября (facebook.com/MNSKOB)

По данным ГСЧС, разрушено здание, пожар возник в Броварском районе.

"Бригада скорой продолжает дежурство", - добавил глава ОВА.

Атака РФ на Киев

В ночь на 13 нояября российские войска снова пытались атаковать Киев. На данный момент в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе беспилотников, которые направились в сторону столицы.

Отметим, что в Киевской области чаще всего силы ПВО отбивают атаку на Киев. В частности, утром 13 ноября оккупанты устроили ракетно-дроновую атаку на Киев, которая стала первой за последние 73 дня. ПВО в Киеве уничтожила несколько ракет и десяток дронов.

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