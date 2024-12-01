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Тривога понад 9 годин. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область (фото)

Фото: стали відомі наслідки атаки дронів РФ на Київську область 1 грудня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області тривога тривала понад 9 годин через атаку РФ у ніч на 1 грудня. Є пошкодження, сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, ДСНС України.

"Ворог не припиняє нічні атаки БПЛА на Київську область. Тривога тривала більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - розповів голова ОВА.

За його даними, попри те, що постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, через падіння уламків збитих дронів пошкодження є в трьох районах.

"Пошкоджені три приватні будинки, квартиру, три автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи", - зазначив Кравченко.

Крім того, уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі в області.

"Знищено другий поверх будівлі, пошкоджено перший та два автомобілі. Пожежу ліквідовано о 06:43. Жертв і постраждалих немає", - додали рятувальники.

 

Наслідки пожежі через падіння уламків дронів у Київській області (t.me/dsns_telegram)

Обстріл РФ по Україні

В Україні та в Києві, зокрема, тривогу через російські дрони оголосили близько 5:00. Уже після 6:00 у Києві прогриміли вибухи. Вони лунали і в Київській області, працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що в Києві уламки безпілотника впали в Голосіївському районі, пошкодивши будівлю. Сили оборони виявили і знешкодили близько десятка дронів, які намагалися атакувати столицю.

Загалом у ніч на 1 грудня Росія випустила по Україні майже 80 дронів. ППО збила 32 безпілотники.

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Київська областьДрони