Тривога понад 9 годин. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область (фото)

"Ворог не припиняє нічні атаки БПЛА на Київську область. Тривога тривала більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - розповів голова ОВА.

За його даними, попри те, що постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, через падіння уламків збитих дронів пошкодження є в трьох районах.

"Пошкоджені три приватні будинки, квартиру, три автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи", - зазначив Кравченко.

Крім того, уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі в області.

"Знищено другий поверх будівлі, пошкоджено перший та два автомобілі. Пожежу ліквідовано о 06:43. Жертв і постраждалих немає", - додали рятувальники.

Наслідки пожежі через падіння уламків дронів у Київській області (t.me/dsns_telegram)