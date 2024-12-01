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РФ атакувала Київ дронами: у Голосіївському районі уламки пошкодили будинок

Неділя 01 грудня 2024 06:01
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РФ атакувала Київ дронами: у Голосіївському районі уламки пошкодили будинок Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З самого ранку, 1 грудня, російські війська намагались і досі намагаються атакувати Київ дронами. Уламки одного з БпЛА впали у Голосіївському районі, пошкодивши будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївської районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також начальник КМВА Сергій Попко додав, що в Києві продовжується повітряна тривога, яка повʼязана з атакою дронів російської армії.

У зв'язку з цим він закликав людей перебувати в безпеці до відбою.

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