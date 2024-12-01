Тревога больше 9 часов. Стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область (фото)

"Враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась более 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал глава ОВА.

По его данным, несмотря на то, что пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, из-за падения обломков сбитых дронов повреждения есть в трех районах.

"Повреждены три частных дома, квартира, три автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши", - отметил Кравченко.

Кроме того, обломки вражеского беспилотника вызвали пожар в частном гараже в области.

"Уничтожен второй этаж здания, поврежден первый и два автомобиля. Пожар ликвидирован в 06:43. Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

Последствия пожара из-за падения обломков дронов в Киевской области (t.me/dsns_telegram)