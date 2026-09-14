Тривога на кордоні. Коли пункт пропуску не пройти та звідки черги до Молдови

- Яка ситуація на українському кордоні сьогодні?

- Яка ситуація на кордоні на сьогодні? На безпеку на кордоні зараз, в принципі, впливають обстріли й повітряні тривоги. Пункти пропуску в цілому працюють в штатному режимі.

Але якщо в регіоні (це стосується різних ділянок кордону: і з Молдовою, і з країнами ЄС) або районі оголошується повітряна тривога, то пропускні операції в пунктах пропуску, які знаходяться в межах цієї території, припиняються.

І це відбувається не від сьогоднішнього дня, не від вчорашнього. Це загалом така безпекова ситуація поширюється на кордон вже певний час.

Навіть коли ворог атакував безпосередньо пункти пропуску в межах Одеської області, а це відбувалося протягом останніх трьох тижнів, то там також, зважаючи на безпекову ситуацію ще до ударів, пропускні операції в цілому призупинялися.

Але також, власне, варто звернути увагу і на кордон з Польщею, де в межах Волинської області, зокрема, кілька днів підряд ворог так масовано атакував цей регіон. І в межах цієї області також пропускні операції в пунктах пропуску призупинялися.

І як підтвердження загрози й небезпеки для пунктів пропуску, це удари ворога неподалік і у напрямку кордону на автошляху по автозаправній станції й по залізничній інфраструктурі. І обидва ці удари прийшлися у напрямку пункту пропуску й автомобільного, і залізничного "Ягодин".

- Чи працюють сьогодні пункти пропуску, які потрапляли під удари РФ?

- Всі працюють. Було п’ять пунктів пропуску, які атакувала Росія. Це чотири на кордоні з Молдовою й один на кордоні з Румунією.

Але на всіх них максимально швидко пропускні операції поновлювалися. Десь це за пів доби, десь за кілька діб. Все залежало від інфраструктури пункту пропуску. На окремих знищувалися і будівлі, і конструкції, які б дозволяли забезпечувати пропускні операції.

Але на кожному з напрямків, де відбувалося влучання, за необхідності завозилися додаткові технічні засоби, мобільні конструкції для того, щоб розмістити робочі місця для контролюючих служб. І, власне, після цього пропускні операції поновлювалися.

- Чи дійсно на кордоні з Молдовою спостерігаються великі черги? Якщо так, яка причина?

- Загалом, це тема хасидів. Вони їдуть організованими групами. І на в’їзд в Україну, і на виїзд, як правило.

У цілому, якщо говорити про хасидів, то і на в'їзд в Україну поширювали світлини, що там масовий наплив, черги і так далі. Але, до прикладу, зробили це по пункту пропуску "Медика" з польського боку, з українського це пункт пропуску "Шегині". Але це прибували організовані групи. Автобус привіз, вони стали на оформлення, швидко оформилися - і все.

Що стосується черг, які зараз намагаються показати на кордоні з Молдовою. Станом на зараз там від 30 до 50 машин на різних напрямках в цілому. Це стосується і "Паланки", це стосується і "Старокозачого", і "Могилів-Подільського".

Але це не суттєве навантаження на пункт пропуску. В літній період черги могли бути більшими, зважаючи на більший пасажиропотік в цілому.

Якщо зараз говорити про виїзд хасидів, то так, сьогодні вони більш активно починають виїжджати. До цього чотири дні перед їхнім Новим роком, до 11-го числа, тобто це від понеділка до четверга, там від 5 до 15 тисяч за добу на в'їзд слідували.

Я думаю, що десь такими ж самими групами вони будуть і виїжджати з України, можливо, навіть трішки більшими.

Але це не означає, що вони там виїжджають виключно через кордон з Молдовою. Це різні ділянки: і Молдова, і кордон з Польщею, і кордон з Румунією. Саме через ці ділянки вони найбільш активно в'їжджали в Україну.

- Чи має ДПСУ поради для подорожуючих українців?

- В цілому, людям варто і самим зважати на цей повітряний терор, який іде з боку ворога, і не нехтувати безпекою.

Якщо говорити про їхнє перебування в пунктах пропуску, коли призупиняються пропускні операції, то зміна прикордонних нарядів робить все можливе для того, щоб максимально швидко людей розосередити за межі пункту пропуску, щоб не було скупчення, куди ворог якраз і цілиться (якщо оцінювати дії Росії по Одеському регіону).

Не перебувати біля пунктів пропуску. Знову ж таки, наша зміна прикордонних нарядів під час дій, наскільки це можливо, робить все можливе для того, щоб забезпечити перебування людей в місцях безпеки або в укриттях, якщо такі є поряд з пунктом пропуску.