Тревога на границе. Когда пункт пропуска не пройти и откуда очереди в Молдову

- Какая ситуация на украинской границе сегодня?

- Какая ситуация на границе сегодня? На безопасность на границе сейчас в принципе влияют обстрелы и воздушные тревоги. Пункты пропуска в целом работают в штатном режиме.

Но если в регионе (это касается разных участков границы: и с Молдовой, и со странами ЕС) или в районе объявляется воздушная тревога, то пропускные операции в пунктах пропуска, находящихся в пределах этой территории, прекращаются.

И это происходит не с сегодняшнего дня, не с вчерашнего. Это в целом такая ситуация распространяется на границу уже определенное время.

Даже когда враг атаковал непосредственно пункты пропуска в пределах Одесской области, а это происходило в последние три недели, то там также, учитывая ситуацию с безопасностью еще до ударов, пропускные операции в целом приостанавливались.

Но также следует обратить внимание и на границу с Польшей, где в пределах Волынской области, в частности, несколько дней подряд враг так массированно атаковал этот регион. И в пределах этой области пропускные операции в пунктах пропуска приостанавливались.

И как подтверждение угрозы и опасности для пунктов пропуска это удары врага неподалеку и в направлении границы на автодороге по автозаправочной станции и по железнодорожной инфраструктуре. И оба этих удара пришлись в направлении пункта пропуска и автомобильного, и железнодорожного "Ягодин".

- Работают ли сегодня пункты пропуска, которые попадали под удары РФ?

- Все работают. Было пять пунктов пропуска, которые атаковала Россия. Это четыре на границе с Молдовой и один на границе с Румынией.

Но на всех них максимально быстро пропускные операции возобновлялись. Где-то это за полдня, где-то через несколько суток. Все зависит от инфраструктуры пункта пропуска. На отдельных уничтожались и здания, и конструкции, позволяющие обеспечивать пропускные операции.

Но по каждому из направлений, где происходило попадание, при необходимости завозились дополнительные технические средства, мобильные конструкции для того, чтобы разместить рабочие места для контролирующих служб. И собственно после этого пропускные операции возобновлялись.

- Действительно ли на границе с Молдовой наблюдаются большие очереди? Если да, какая причина?

- В целом, это тема хасидов. Они едут организованными группами. И на въезд в Украину, и на выезд, как правило.

В целом, если говорить о хасидах, то и на въезд в Украину распространяли фотографии, что там массовый наплыв, очереди и так далее. Но, к примеру, сделали это на пункте пропуска "Медика" с польской стороны, с украинской это пункт пропуска "Шегини". Но это прибывали организованные группы. Автобус привез, они встали на оформление, быстро оформились - и все.

Что касается очередей, которые сейчас пытаются показать на границе с Молдовой. По состоянию на сегодня там от 30 до 50 машин на разных направлениях в целом. Это касается и "Паланки", это касается и "Староказачьего", и "Могилев-Подольского".

Но это не существенная нагрузка на пункт пропуска. В летний период очереди могли быть больше, учитывая больший пассажиропоток в целом.

Если сейчас говорить о выезде хасидов, то да, сегодня они более активно начинают выезжать. До этого четыре дня перед их Новым годом, до 11-го числа, то есть это с понедельника по четверг, там от 5 до 15 тысяч за сутки на въезд следовали.

Я думаю, что где-то такими же группами они будут и выезжать из Украины, возможно, даже немного больше.

Но это не значит, что они там выезжают исключительно через границу с Молдовой. Это разные участки: и Молдова, и граница с Польшей, и граница с Румынией. Именно через эти участки они наиболее активно въезжали в Украину.

- Есть ли у ГПСУ советы для путешествующих украинцев?

- В целом, людям следует и самим учитывать этот воздушный террор, идущий со стороны врага, и не пренебрегать безопасностью.

Если говорить об их пребывании в пунктах пропуска, когда приостанавливаются пропускные операции, то смена пограничных нарядов делает все возможное для того, чтобы максимально быстро рассредоточить людей за пределы пункта пропуска, чтобы не было скопления, куда враг как раз и целится (если оценивать действия России по Одесскому региону).

Не находиться возле пунктов пропуска. Опять же, наше изменение пограничных нарядов во время действий, насколько это возможно, делает все возможное для того, чтобы обеспечить пребывание людей в местах безопасности или в укрытиях, если таковые находятся рядом с пунктом пропуска.