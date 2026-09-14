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Польща змінює рух на кордоні з Україною після обстрілу поїзда

12:21 14.09.2026 Пн
2 хв
Польський прем'єр вказав на слабке місце
aimg Анастасія Никончук
Польща змінює рух на кордоні з Україною після обстрілу поїзда Ілюстративне фото: поїзд (facebook com Ukrzaliznytsia)
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Польща розглядає зміни на кордоні з Україною після російської атаки поблизу КПП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Polskie Radio.

Після російської атаки поблизу українсько-польського кордону Варшава задумалася про зміну організації руху через пункти пропуску.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність прискорити перетин кордону та не допускати скупчення транспорту, яке може стати вразливим для нових ударів.

За його словами, відповідні служби мають спільно знайти спосіб організувати рух таким чином, щоби на кордоні не виникали пробки.

"Буде ще розмова у міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками та військовими має налагодити рух, щоб не утворювалися пробки, адже це стає небезпечним. Важливо не накопичувати у наших прикордонних переходів вантажівки з пальним. Не маєш цього пояснювати, але це наше слабке місце", – наголосив Туск.

Чому це важливо

Польський прем'єр окремо наголосив на необхідності не допускати скупчення вантажівок з пальним біля пунктів пропуску. Таким чином, йдеться про координацію роботи митних служб, поліції, прикордонників та військових для швидшого проходження транспорту через кордон.

Нагадуємо, що 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

В "Укрзалізниці" повідомили, що загрозу заздалегідь виявила моніторингова група та попередила поїзну бригаду, завдяки чому вдалося уникнути постраждалих.

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