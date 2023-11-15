Тривога через МіГ. Навіщо РФ відпрацьовує дозаправку в повітрі з носієм "Кинжалів"

Чому тривоги через МіГ довші

Зазвичай тривоги у разі зльоту російського МіГ-31К для українців тривали по 20-30 хвилин. Оскільки Повітряно-космічні сили Російської Федерації відпрацьовували лише його зліт та посадку.

Потім російські льотчики почали навчальні польоти протягом 1,5 годин. Ворог вдається до дозаправлення літака в повітрі. Таким чином час перебування МіГа у небі зростає удвічі. Останнім часом це близько або понад 3 годин. Але якщо дозаправлень здійснити кілька, то мова може йти й про більший час таких польотів.

Втім, такі польоти завдають українцям клопоту, оскільки у разі підняття росіянами МіГу вся Україна в мить стає "червоною" на мапі повітряних тривог.

Все тому, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", яку нашим засобам протиповітряної оборони важко перехопити. До того ж заявлена дальність цих ракет складає тисячі кілометрів.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі РБК-Україна пояснює, що таке дозаправляння МіГ-31К ворогу не потрібні, щоб атакувати Україну. Оскільки йому не треба летіти на великі дистанції.

"Він же не летить на великі дистанції. У них є три аеродроми базування - "Саваслейка", "Ахтубінськ" і "Моздок" біля Махачкали. Вони недалеко від України - злетів, запустив "Кинжал" і сів, по великому рахунку. Але вони роблять ось такі польоти: 20-30 хвилин - це зліт, посадка, півтори години - відпрацювання пального в штатному режимі. А коли 3 і більше годин - це йдуть дозаправляння в повітрі як елемент підготовки", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни розуміють, що такі тривалі тривоги безпосередньо впливають на українську економіку. Оскільки під час тривоги не працюють школи, підприємства, організації.

Також він додав, що Україна має розвіддані та дані від партнерів про те, що злітає МіГ. І у разі потенційної небезпеки оголошується повітряна тривога. Але якщо точних даних про літак немає, то тривога теж лунатиме.

"Якщо є підтвердження, що вилетів порожній МіГ і перебазувався - це одне. Або ми точно знаємо, що він злетів без ракети підвішеної, тоді ми тривогу не будемо оголошувати. Якщо ми точно не знаємо, тоді будемо. Буває, ще є інформація, що він летить вже з ракетою, тоді звісно ми маємо повідомляти про це. Ми маємо різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, тоді нічого не оголошуємо", - додає Ігнат.

Для чого ворог відпрацьовує дозаправлення в повітрі

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ВКС РФ проводять тренування задля підвищення рівня досвіду своїх пілотів з дозаправлення в повітрі.

"До речі, це досить складна процедура. І навіть досвідчений пілот має постійно знаходитися у відповідному тонусі. Тобто на відповідному рівні. З іншого боку - це також підготовка нових пілотів, назвемо їх "нового покоління" до МіГ-31 та МіГ-31К. Тому, на жаль, найближчим часом ці тривоги, пов'язані з МіГ-31 будуть системно стабільними", - сказав Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Річ у тому, що МіГ-31 є досить специфічним літаком. І тому навіть люди, які мають досвід керування, наприклад, МіГ-29, МіГ-35, Су-35, Су-27, Су-30 мають підлаштовуватися та отримувати базові навички по керуванню МіГ-31.

"РФ не вистачає пілотів саме для цієї модифікації. МіГ-31 - це загально не винищувач, не бомбардувальник, а перехоплювач. Отже, саме під них вони зараз тренують відповідну кількість пілотів. Бо все ж мають дефіцит з досвідченими пілотами чи хоча б тими, які мають базові навички керування МіГ-31", - пояснює Коваленко.

На питання, чи можна пов'язувати тренування росіян на МіГ-31 з можливою їх підготовкою до масованих атак в осінньо-зимовий період експерт звернув увагу на наступний нюанс:

"Якщо вони посилять ракетні обстріли з настанням морозів, то вони будуть використовувати крилаті ракети авіаційного базування та крилаті ракети морського базування", - вважає Коваленко.

Тобто мова йде про ракети Х-101, Х-555 та "Калібр", носіями яких є або надводний флот Росії, якщо це КРМБ типу "Калібр", або Ту95мс, якщо йдеться про Х-101, Х-555.

"І аж ніяк не йдеться про МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет Х-47м2 "Кинжал", - зауважив Коваленко.

Тож російські війська навряд чи використовуватимуть Х-47м2 для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у разі масованих атак. Бо ці ракети дефіцитні та дорогі. А використовувати їх банально, щоб знищити якусь електричну підстанцію не є раціональним. Їх ворог застосовує під час обстрілів по більш значущих об'єктах.

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