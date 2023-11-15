Тревога из-за МиГ. Зачем РФ отрабатывает дозаправку в воздухе с носителем "Кинжалов"

Почему тревоги из-за МиГ дольше

Обычно тревоги при взлете российского МиГ-31К для украинцев длились по 20-30 минут. Поскольку Воздушно-космические силы Российской Федерации отрабатывали только его взлет и посадку.

Потом российские летчики начали учебные полеты в течение 1,5 часов. Враг прибегает к дозаправке самолета в воздухе. Таким образом, время пребывания МиГа в небе растет вдвое. В последнее время это около или же более 3 часов. Но если дозаправок совершить несколько, то речь может идти и о большей времени полета.

Впрочем, такие полеты доставляют украинцам хлопот, поскольку в случае поднятия россиянами МиГ вся Украина в мгновение становится "красной" на карте воздушных тревог.

Все потому, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны трудно перехватить. К тому же, заявленная дальность этих ракет составляет тысячи километров.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина объясняет, что такая дозаправка МиГ-31К врагу не нужна, чтобы атаковать Украину. Поскольку ему не нужно лететь на большие дистанции.

"Он же не летит на большие дистанции. У них есть три аэродрома базирования - "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок" возле Махачкалы. Они недалеко от Украины - взлетел, запустил "Кинжал" и сел, по большому счету. Но они делают вот такие полеты: 20-30 минут - это взлет, посадка, полтора часа - отработка горючего в штатном режиме. А когда 3 и более часов - это идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки", - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне понимают, что такие длительные тревоги оказывают непосредственное влияние на украинскую экономику. Поскольку во время тревоги не работают школы, предприятия, организации.

Также он добавил, что у Украины есть разведданные и данные от партнеров о том, что взлетает МиГ. И при потенциальной опасности объявляется воздушная тревога. Но если точных данных о самолете нет, то тревога тоже будет звучать.

Если есть подтверждение, что вылетел пустой МиГ и перебазировался - это одно. Или мы точно знаем, что он взлетел без ракеты подвешенной, тогда мы тревогу не будем объявлять. Если мы точно не знаем, тогда будем. Бывает, еще есть информация, что он летит уже с ракетой, тогда, конечно, мы должны сообщать об этом. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем", - добавляет Игнат.

Для чего враг отрабатывает дозаправку в воздухе

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ВКС РФ проводят тренировки для повышения уровня опыта своих пилотов по дозаправке в воздухе.

"Кстати, это достаточно сложная процедура. И даже опытный пилот должен постоянно находиться в соответствующем тонусе. То есть на соответствующем уровне. С другой стороны - это также подготовка новых пилотов, назовем их "новое поколение" к МиГ-31 и МиГ-31К. Поэтому, к сожалению, в ближайшее время эти тревоги, связанные с МиГ-31, будут системно стабильными", - сказал Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Дело в том, что МиГ-31 достаточно специфический самолет. Для этого даже люди, имеющие опыт управления, например МиГ-29, МиГ-35, Су-35, Су-27, Су-30, должны подстраиваться и получать базовые навыки по управлению МиГ-31.

"РФ не хватает пилотов именно для этой модификации. МиГ-31 - это в общем не истребитель, не бомбардировщик, а перехватчик. Итак, именно под них они сейчас тренируют соответствующее количество пилотов. Потому что все же имеют дефицит с опытными пилотами или хотя бы теми, имеющие базовые навыки управления МиГ-31", - объясняет Коваленко.

На вопрос, можно ли связывать тренировки россиян на МиГ-31 с возможной их подготовкой к массированным атакам в осенне-зимний период эксперт обратил внимание на следующий нюанс:

"Если они усилят ракетные обстрелы с наступлением морозов, они будут использовать крылатые ракеты авиационного базирования и крылатые ракеты морского базирования", - считает Коваленко.

То есть речь идет о ракетах Х-101, Х-555 и "Калибр", носителями которых являются либо надводный флот России, если это КРМБ типа "Калибр", либо Ту95мс, если речь идет о Х-101, Х-555.

"И никак не речь идет о МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал", - заметил Коваленко.

Поэтому российские войска вряд ли будут использовать Х-47м2 для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае массированных атак. Потому что эти ракеты дефицитны и дороги. А использовать их банально, чтобы уничтожить какую-то электрическую подстанцию не рационально. Их враг применяет при обстреле по более значимым объектам.

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