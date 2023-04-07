Тривають вже 50 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 квітня, проте більшість все ж продовжить роботу.
На яких полігонах проходять навчання білоруської та російської армій:
"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що, хоч навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.
Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)
Раніше ми повідомляли, що Білорусь продовжила військові навчання до 10 квітня.
При цьому українські військові зазначають, що загрози з боку Білорусі поки не фіксується. Захисники продовжують відстежувати ситуацію на північному кордоні.
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