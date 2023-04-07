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Тривають вже 50 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання

Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання на полігонах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 квітня, проте більшість все ж продовжить роботу.

На яких полігонах проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 15.04;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 16.04;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 14.04;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 17.04;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 16.04;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що, хоч навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.

Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Раніше ми повідомляли, що Білорусь продовжила військові навчання до 10 квітня.

При цьому українські військові зазначають, що загрози з боку Білорусі поки не фіксується. Захисники продовжують відстежувати ситуацію на північному кордоні.

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