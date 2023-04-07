Идет уже 50 недель. Беларусь снова продлила военные учения

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах. Некоторые будут выходные 8-9 апреля, однако большинство все же продолжит работу.
На каких полигонах проходят учения белорусской и российской армий:
"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 50 недель", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что, хотя обучение белорусских войск продолжается уже почти год, они до сих пор не готовы к наступлению из-за отсутствия боевого опыта.
Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)
Ранее мы сообщали, что Беларусь продлила военные учения до 10 апреля.
При этом украинские военные отмечают, что угроза Беларуси пока не фиксируется. Защитники продолжают отслеживать ситуацию на северной границе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.