Тривають важкі бої на кількох напрямках. Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України вживають заходів для зриву дій противника, завдають йому втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Внаслідок цинічних обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти:

Семенівка, Середина-Буда, Хутір Михайлівський, Кучерівка, Проходи, Нововасилівка, Мар’їне, Уланове Сумської області; Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області;

Тимофіївка Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали Краснопілля, Проходи, Степок, Угроїди та Лісне, що на Сумщині.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед на Куп’янському напрямку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 28 разів атакував у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Наразі тривають бої у 14 локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять ворожих атак. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи п’ять разів атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Розливу, а також завдали авіаційних ударів по району Багатиря. Чотири атаки тривають досі.

Сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Новосілки на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Новополю, Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворог намагається просунутись поблизу Малих Щербаків та Степового, два бої ще тривають.

У Курській області українські оборонці відбили сім атак загарбників. Також противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять керованих бомб, і здійснив 211 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у двох локаціях.

На Придніпровському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, залучає ударні дрони та проводить розвідку.