Продолжаются тяжелые бои на нескольких направлениях. Генштаб обновил данные о фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины принимают меры для срыва действий противника, наносят ему потери в живой силе и технике. В общем, с начала суток произошло 81 боевое столкновение.

Вследствие циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты:

Семеновка, Середина-Буда, Хутор Михайловский, Кучеровка, Проходы, Нововасильевка, Марьино, Уланово Сумской области; Ясная Поляна, Хреновка Черниговской области;

Тимофеевка Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись Краснополье, Проходы, Степок, Угроиды и Лесное, что на Сумщине.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Каменки.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг 28 раз атаковал в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольговка, Новосергиевка, Новое и вблизи Надежды. Сейчас продолжаются бои в 14 локациях.

На Северском направлении с начала суток произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении противник атаковал в районах Крымского, Дачного, Торецка, Леонидовки и в направлении Дилиевки, осуществив 13 попыток улучшить свое положение. Три боестолкновения пока продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 13 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили десять вражеских атак. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Покровска и Сухого Яра.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения пять раз атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя и Разлива, а также нанесли авиационные удары по району Багатира. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Новополю, Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения. Враг пытается продвинуться вблизи Малых Щербаков и Степного, два боя еще продолжаются.

В Курской области украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Также противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом пять управляемых бомб, и совершил 211 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в двух локациях.

На Приднепровском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, привлекает ударные дроны и проводит разведку.