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Тривають уже понад рік. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання

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П'ятниця 14 липня 2023 20:33
Тривають уже понад рік. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання Фото: у Білорусі в черговий раз продовжили військові навчання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі вкотре вирішили продовжити навчання на місцевих полігонах. Вони тривають уже майже рік та три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Як зазначають у моніторинговому каналі, військові навчання продовжують з 17 липня до:

  • 27 липня на 227 загальновійськовому полігоні "Борисівський" (Борисівський район);
  • 21 липня на полігоні "Гозький" (Гродненський район);
  • 22 липня на полігоні "Брестський" (Брестський район);
  • 23 липня на полігоні "Осиповичський" (Осиповичський район);
  • 21 липня на 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район);
  • 23 липня на 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район);
  • 23 липня на 174 навчальному полігоні ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район);
  • 23 липня на полігоні "Лепельський" (Лепельський район).

Тривають уже понад рік. У Білорусі вкотре продовжили військові навчанняФото: карта полігонів у Білорусі (t.me/Hajun_BY)

"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 р. Загальна кількість продовжень вже 64 тижні", - зазначають у "Гаюні".

При цьому там додали, що білоруські війська покращують навички та стають більш підготовленими до оборони, але у них так само немає бойового досвіду і вони не готові до наступальних дій.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, після того, як приватна військова компанія "Вагнера" разом з Євгеном Пригожиним провалила свою спробу заколоту в Росії, найманцям дали шанс передислокуватися до Білорусі.

Останні кілька тижнів у ЗМІ з'являлася інформація про підготовку до прийняття "вагнерівців" в РБ. І сьогодні, 14 липня, у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що найманці вже навчають їхні війська на місцевих полігонах.

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