Триватимуть майже місяць. Біля Макарова проходитимуть навчання, можливі вибухи

На території Макарівської громади будуть проходити навчання військових, можливі звуки вибухів. Вони триватимуть з 1 по 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram селищного голови Макарова Вадима Токаря.

"З 1 до 22 лютого на території громади починаються навчання підрозділів сил оборони. Можливо буде чутно звуки вибухів та стрілецької зброї", - розповів він.

Як повідомлялось, у Києві та області у понеділок, 30 січня, можна було чути звуки вибухів. В одному з районів регіону проходили навчання саперів.

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