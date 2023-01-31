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Продлятся почти месяц. Возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы

Фото: возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На территории Макаровской общины будут проходить обучение военных, возможны звуки взрывов. Они продлятся с 1 по 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового главы Макарова Вадима Токаря.

"С 1 по 22 февраля на территории общины начинаются учения подразделений сил обороны. Возможно, будут слышны звуки взрывов и стрелкового оружия", - рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве и области в понедельник, 30 января, можно было слышать звуки взрывов. В одном из районов региона проходили учения саперов.

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