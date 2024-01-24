Триватиме майже тиждень: у Німеччині почався масштабний страйк на залізниці

Причиною страйку стала відсутність договору із залізничною компанією Deutsche Bahn. Зазначається, що 6-денний страйк стане найдовшим в історії Німеччини для транспортної галузі.

Через страйк скасовано більшість регіональних та міжміських рейсів. У Deutsche Bahn попередили, що лише дуже обмежена кількість поїздів на міжміських, регіональних та міських лініях продовжить курсувати.

Шестиденний страйк стане найдовшим у суперечці між GDL і Deutsche Bahn і четвертим у рамках нинішніх розбіжностей щодо оплати праці. Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплати на 555 євро на місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.