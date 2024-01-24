Продлится почти неделю: в Германии началась масштабная забастовка на железной дороге

Причиной забастовки стало отсутствие договора с железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Отмечается, что 6-дневная забастовка станет самой длинной в истории Германии для транспортной отрасли.

Из-за забастовки отменено большинство региональных и междугородных рейсов. В Deutsche Bahn предупредили, что лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и городских линиях продолжит курсировать.

Шестидневная забастовка станет самой длинной в споре между GDL и Deutsche Bahn и четвертой в рамках нынешних разногласий по оплате труда. Профсоюз машинистов требует сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов, повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также не облагаемой налогом годовой премии в размере 3000 евро.