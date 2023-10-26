Триває змагання за ініціативу. Експерти розповіли про ситуацію на південному фронті

Зазначимо, що протягом останніх тижнів лінія фронту на півдні майже не змінюється. Може скластися враження, що наступ ЗСУ зав'яз у Роботинському виступі. Особливо на тлі більш масових контратак росіян, зокрема, на саме Роботине та у районі Новопрокопівки.

Втім, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що наступальні дії українських військових на цій ділянці фронту ще не завершені і так чи інакше змагання за ініціативу між сторонами триває.

"Росія знайшла рішення - активізувати бойові дії на сході, щоб збити наші темпи на півдні. Якщо їм вдасться змусити нас перекинути сили з Мелітопольського та інших напрямків, це стане частковим успіхом ворога. Поки цього не сталося, остаточну точку наступальної кампанії-2023 на південь ставити рано. Хоча й чекати на якісь особливі прориви теж не доводиться", - сказав він.

Додамо, що, ймовірно, минулого тижня ЗСУ розпочали нову операцію на окупованому лівобережжі Херсонської області. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що український десант нібито форсував Дніпро, зайняв селище Пойма та зав'язав бої на околицях села Піщанівка на північний схід від Олешок.

За їхніми даними, наразі бої продовжуються, зокрема у селі Кринки за 20 км на схід від місця висадки. Передбачається, що поява стабільного плацдарму наблизить визволення Олешок.

Зазначимо, що офіційно українська сторона це не підтверджує. Начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що бойова робота ведеться різними способами, але про неї розкажуть лише після того, як закріплять результат. Вона зауважила, що передчасні заяви шкодять українським захисникам.

При цьому військовий експерт та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що про роботу ЗСУ на лівобережжі Херсонської області і так усім відомо.

"Більше того, українська армія в районі залізничного мосту утримує територію аж до річки Верхня Конка. Ворог нічого не може вдіяти з цим плацдармом, і він розширюється", - сказав він.

Він не вважає, що цей плацдарм стане передумовою для наведення понтонно-мостової переправи та перекидання великої кількості особового складу, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

"Мабуть, зараз не варто про це говорити. Ширина Дніпра близько тисячі метрів, і є складнощі з наведенням переправи такого масштабу. Крім того, треба убезпечити її від ворожої артилерії та авіації. Тому я думаю, що швидше за все робота наших морських піхотинців пов'язана з тим, щоб змусити росіян відволікти сили з інших ділянок фронту", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямі, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

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