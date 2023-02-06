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Триває терор освітян в окупованих регіонах: змушують відмовлятися від українського паспорта

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 15:35
Триває терор освітян в окупованих регіонах: змушують відмовлятися від українського паспорта Фото: росіяни проводять у захоплених районах примусову паспортизацію серед освітян (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорт Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як повідомляє Центр, всі вчителі, які залишилися працювати на тимчасово окупованих територіях, були поінформовані окупантами, що вони мають одержати російський паспорт за прискореною процедурою.

"У разі незгоди їх звільнять. При цьому вчителі мають написати заяву на відмову від українського громадянства, хоча у РФ дозволено мати два паспорти", - уточнює ЦНС.

Центр національного спротиву нагадує, що раніше у місті Горлівка почали проводити подібні примусові заходи, але щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом.

"Тобто за відсутності ворожого паспорта отримати посвідчення водія неможливо. Працівникам транспортних підприємств окупанти визначили термін до 1 травня 2023 року. В іншому разі ворог погрожує звільненням", - підкреслює Центр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що окупанти розробили програму з русифікації молоді на захоплених територіях.

Раніше ми писали, що росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України.

Крім того, агресори штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації.

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